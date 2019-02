BA Natürlich: Es zischt, qualmt und kracht

Bergstraße.Mit einer mitreißenden Show rund um „coole Küchenexperimente“ startete in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe BA Natürlich im Naturschutzzentrum Bergstraße. Die kleinen und großen Zuschauer waren am Sonntag an der Erlache hellauf begeistert von dem, was ihnen „Küchenmeister“ Elias Chalwatzis (rechts) und seine beiden Assistentinnen Katharina (links) und Johanna Volk vorführten. Da knallte, krachte und qualmte es gewaltig. Und alles ganz ohne Zauberei, sondern naturwissenschaftlich erklärt – beispielsweise, wie man den Cola-Vulkan zur Eruption bewegt, die Backpulverrakete zündet, ein Ei durch eine viel zu enge Öffnung bringt oder (wie im Bild) jede Menge Nebelschwaden erzeugen kann. red/BILD: Funck

