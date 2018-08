Babis bei Gedenken an Prager Frühling ausgepfiffen

Prag.In Tschechien und der Slowakei ist gestern der Todesopfer des Warschauer-Pakt-Einmarschs in die Tschechoslowakei vor 50 Jahren gedacht worden. In Prag kam es zu einem Eklat, als der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis ausgepfiffen wurde. Demonstranten hielten Plakate mit „Schweige, du Estébáku“ (Bild) in die Höhe – mit „ Estébáku“ ist ein Mitglied des damaligen Geheimdienstes gemeint. Kritisiert wird, dass Babis seine Regierung auf die Tolerierung durch die Kommunisten stütze. Vor dem Funkhaus legten Politiker Kränze nieder. Dort war es zu Kämpfen gekommen, als am 21. August 1968 Soldaten des Warschauer Pakts in das Land eingefallen waren. Sie bekämpften die Reformbewegung des Prager Frühlings. dpa

