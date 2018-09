Babis: Das sind Illegale

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Andrej Babis. © dpa

Berlin.Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat den Anspruch von Bootsflüchtlingen auf Schutz und Asylverfahren in der EU grundsätzlich in Frage gestellt. „Das sind ökonomische Migranten – alles Illegale. Junge Leute, die nicht vor Krieg flüchten“, sagte Babis in einem „Bild“-Interview. Auf den Einwurf, dass es in Afrika zahlreiche Konflikte wie in Somalia und Eritrea gebe, sagte er: „Ich war vor Ort, um mich zu informieren. Sie zahlen 2000 bis 5000 Dollar für die Reise.“ Nach seiner Darstellung kassiert eine Schmugglermafia jährlich 5,7 Milliarden Dollar. Woher diese Angaben stammen, sagte er nicht. Babis räumte ein, dass er und Kanzlerin Merkel Meinungsunterschiede haben, wenn es um die Verteilung von Migranten geht, die auf Booten von Nordafrika aus übersetzen. „Ich lehne das ab“, sagte Babis. dpa

