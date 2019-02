„Babymord“: Angeklagter frei

Frankenthal.Nach mehr als zweieinhalb Jahren ist der Angeklagte im „Babymord-Prozess“ von Frankenthal gestern ohne Urteil aus dem Gefängnis entlassen worden. Am Nachmittag hatte das Pfälzische Oberlandesgericht (OLG) in Zweibrücken die Aufhebung der Untersuchungshaft angeordnet. Bereits am Freitag hatte das Bundesverfassungsgericht einer Beschwerde des Angeklagten stattgegeben und einen OLG-Beschluss auf Haftfortdauer kassiert, weil das Gericht zu selten getagt hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem mittlerweile 35-jährigen Mann Mord, versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme vor. Der Angeklagte soll im Mai 2016 sein zwei Monate altes Baby vom zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Frankenthal geworfen und damit getötet haben. Das Urteil ist noch nicht gesprochen, ein Ende des Prozesses derzeit nicht absehbar. Ein erster Prozess gegen den Angeklagten begann im Dezember 2016, musste aber nach acht Monaten wegen einer dauerhaften Erkrankung der Vorsitzenden Richterin abgebrochen und neu aufgerollt werden. Insgesamt hat es bis jetzt etwa 65 Verhandlungstage gegeben.

Die lange Untersuchungshaft des Angeklagten hatte das OLG zuletzt mit einer Überlastung des Landgerichts Frankenthal begründet. Das war den Verfassungsrichtern zu wenig. Die Überlastung eines Gerichts und damit die Unzulänglichkeiten der Justiz rechtfertigten keine Haftfortdauer, so das höchste deutsche Gericht. Dem schloss sich das OLG an und hob die U-Haft auf. Damit konnte der Angeklagte das Gericht gestern nach einem Verhandlungstermin als freier Mann verlassen – zunächst begleitet von Polizeibeamten in Zivil.

Es werde geprüft, inwieweit eine Gefährdung für Personen im Zusammenhang mit dem Prozess bestehe, und man werde entsprechende Maßnahmen treffen, sagte der Frankenthaler Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage dieser Zeitung. Die Entscheidung des OLG wollte er nicht kommentieren.

Für die Prozessbeteiligten kam die Entscheidung nicht überraschend. Gleichwohl sei die plötzliche Freiheit für seinen Mandanten nicht planbar gewesen, sagte Verteidiger Alexander Klein. Eine Fluchtgefahr sieht er nicht. Für Frank Peter, Anwalt der Mutter des getöteten Kindes, ist die Entlassung des Angeklagten „unfassbar und stellt einen Schlag ins Gesicht dar“. Die Entscheidungen der Gerichte seien rechtlich aber nicht zu beanstanden. Das Landgericht will sich heute äußern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019