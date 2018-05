Anzeige

Bergstraße/Lindenfels.Im Lindenfelser Freibad soll morgen die neue Saison starten. Rechtzeitig vorher hat der Förderverein der Einrichtung ein neues Ein-Meter-Brett angeschafft, nachdem das alte den Belastungen nicht mehr gewachsen war.

Wer Badeseen einem Freibad vorzieht, findet in der Region einige Möglichkeiten. Man sollte aber darauf achten, nur in solchen Seen ins Wasser zu springen, die für dieses Freizeitvergnügen auch freigegeben sind. tm/seg/BILD: Neu