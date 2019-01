Bäume entsorgt

In Bensheim kamen die Christbäume in den Schredder. © Funck

Bergstraße.Zehntausenden von ausgedienten Weihnachtsbäumen ging es am Samstag in der Region an den Kragen. In den Kommunen sammelten die Feuerwehren die nadelnden Tannen am Straßenrand ein. In Bensheim wurden allein rund 11 000 Exemplare eingesammelt, schätzt die Feuerwehr. Der größte Teil wurde mithilfe eines Häckslers zu Kleinholz verarbeitet, das dann als Brennstoff genutzt werden kann. Andernorts wurden die Bäume verbrannt.

Die – vor allem jungen – Helfer der Feuerwehren freuten sich im Gegenzug für ihre Dienstleistung über eine Spende, die der Jugendarbeit zugute kommt. Allerdings komme es immer häufiger vor, dass die Abholung der Bäume als selbstverständlicher Service angesehen werde. red

