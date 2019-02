Bagger schaffen Platz für Buga

Mannheim.Wichtiger Schritt auf dem Weg zur Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim: Im Westen des Spinelli-Geländes haben Stadt, Regierungspräsidium und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gestern symbolisch den Startschuss für die Abbrucharbeiten gegeben. Ein Bagger mit einem Hydraulikhammer lockerte eine gepflasterte Fläche auf (Bild), in nächster Zeit sollen dort Gebäude abgerissen und Boden abtransportiert werden. In vier Jahren wird das Areal zum Kerngebiet der Bundesgartenschau. Oberbürgermeister Peter Kurz betonte gestern, dass mehr als 70 Prozent der Konversionsfläche auch nach der Buga unbebaut bleiben sollen: „Es geht darum, diesen Freiraum erlebbar und gestaltbar zu machen.“ fab (Bild: Busch)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019