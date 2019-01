Bahnausbau: Region verlangt Beirat

Mannheim.Die Kommunen in der Region verlangen vom Bund Nachbesserungen beim Ausbau des Bahnknotens Mannheim. Das sagten Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger (CDU), gestern in Mannheim.

Beide begrüßen die vorgesehenen Investitionen in die Schieneninfrastruktur. Sie wollen aber, dass der Ausbau des Knotens – also der durch und um Mannheim verlaufenden Bahn-trassen – von einem Projektbeirat wie beim Tunnelbau in Offenburg begleitet wird. In einem solchen Gremium sitzen Vertreter von Bund, Ländern und Bahn sowie Kommunalpolitiker und Bürgerinitiativen. Sie arbeiten eine verbindliche Planung aus. Die Region fordert vom Bund darüber hinaus Planungsalternativen beim Knotenausbau, die unter anderem dem Lärmschutz an den Strecken Rechnung tragen.

Der Bund hatte kürzlich angekündigt, den Knoten Mannheim für eine Milliarde Euro fit für die Zukunft zu machen. imo

