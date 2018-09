Bahnen ziehen im Basinusbad noch bis Ende September

Bensheim.Auch in der zweiten Septemberhälfte gibt der Sommer noch einmal Gas. Heute und in den nächsten Tagen sagt der Wetterbericht erneut Temperaturen von um die 30 Grad voraus – und dazu strahlender Sonnenschein. Passionierte Freiluft-Schwimmer freut das ganz besonders: In Bensheim können sie im Basinusbad und am Badesee noch bis Ende des Monats ihre Bahnen ziehen. Alle anderen Freibäder in der näheren Umgebung haben ihre Tore bereits geschlossen.

Erst am Freitagnachmittag deutet sich ein Wetterumschwung an. Ab dann könnte – nach jetzigen Stand – der Herbst mit Temperaturen von maximal 20 Grad die scheinbar endlosen Sommermonate ablösen. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018