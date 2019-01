Bahnknoten: Region will Alternativen

Metropolregion.Die Kommunen in der Region verlangen vom Bund Nachbesserungen beim Ausbau des Bahnknotens Mannheim. Das sagten Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger, gestern in Mannheim.

Beide begrüßen ausdrücklich die geplanten Investitionen in die Schieneninfrastruktur der Region. Sie pochen allerdings auf Planungsalternativen, die dem Lärmschutz an den Strecken sowie der Ausweitung des S-Bahn-Verkehrs stärker Rechnung tragen. Außerdem wollen sie, dass der Knotenausbau von einem sogenannten Projektbeirat begleitet wird, in dem Vertreter von Bund, Ländern und Bahn sowie Politiker und Bürgerinitiativen aller an den Strecken liegenden Gemeinden nördlich und südlich von Mannheim dabei sind.

Bund und Bahn hatten kürzlich angekündigt, den Knoten Mannheim in den nächsten fünf Jahren für eine Milliarde Euro auszubauen, damit er die künftigen Personen- und Güterverkehre bewältigen kann. imo

