Bahnreisende: Wenig Verständnis für Streik

Berlin/Mannheim.Der vierstündige Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat gestern Millionen Reisende und Pendler getroffen. Heute gehen die Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften weiter. Warnstreiks sind vorerst nicht mehr geplant.

„Unser oberstes Ziel ist, am Verhandlungstisch ein Ergebnis zu erreichen“, sagte Regina Rusch-Ziemba, die Verhandlungsführerin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Tausende ihrer Mitglieder hatten gestern Morgen die Arbeit niedergelegt und den Zugverkehr vielerorts nahezu zum Erliegen gebracht. Mit dem Ausmaß der Aktion handelte sich die Gewerkschaft auch Kritik ein.

Auch Reisezentren betroffen

Diese massive Form der Streiks halte er für überzogen, weil es keine rechtzeitige Ankündigung gegeben habe, sagte Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn. Weil auch die Bahn-Webseite und der DB-Navigator betroffen waren, konnten viele Kunden nicht ordentlich informiert werden. Auch Reisezentren wurden bestreikt. Hintergrund sind Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte. Die EVG verlangt 7,5 Prozent mehr Geld für die Mitarbeiter. Außerdem will sie, dass Beschäftigte alternativ mehr Urlaub oder eine kürzere Arbeitszeit wählen können.

Nach dem Warnstreik reagierten andere Bahn-Unternehmen, die auf dem deutschen Netz unterwegs sind, verärgert. „Wenn sich EVG und Deutsche Bahn eine Auseinandersetzung liefern, müssen sie ihre Maßnahmen auf Bereiche beschränken, die nur sie beide betreffen“, forderte Tobias Heinemann, Deutschlandchef der französischen Transdev, die Regionalzüge in mehreren Bundesländern fahren lässt. Auch der Güterverkehr war nach Bahn-Angaben eingeschränkt.

Auch am Mannheimer Hauptbahnhof waren Tausende Reisende betroffen. Selbst nach Ende des Warnstreiks um 9 Uhr kam es noch den ganzen Tag über zu massiven Verspätungen. Am Rande einer Kundgebung der EVG gab es zudem einen Zwischenfall: Ein 41-Jähriger rempelte eine streikende Bahnmitarbeiterin an und verletzte sie. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. dpa/bro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018