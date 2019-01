Bald freie Fahrt an der A 6-Baustelle

Bergstraße.Zumindest in Richtung Viernheimer Dreieck können die Verkehrsteilnehmer auf der A 6 bald wieder ungehindert fahren. Die Brücke über die B 44 bei der Abfahrt Mannheim-Sandhofen ist fast fertig. Voraussichtlich am 26./27. Januar werde der Verkehr auf die sanierten Spuren umgelegt, sagten die Projektleiter dieser Zeitung. Eine Woche später soll die Behelfsbrücke herausgehoben werden, auf der der Verkehr derzeit in Richtung Viernheim rollt. bjz

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.01.2019