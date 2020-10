Bald kennt jeder jemanden

Dass Sars-CoV-2 und die damit einhergehende Gefahr nur eine Erfindung von Angela Merkel ist, mit der sie das Volk gängeln und gefügig machen will – solche absurden Theorien geistern seit Monaten millionenfach durch bestimmte Medien und Blogs im Internet. Immer wieder befeuern Esoteriker und Umstürzler wie der Sinsheimer Arzt Bodo Schiffmann solch völlig abstruse Thesen. Vor einigen Tagen weinte der Mann vor seiner eigenen Youtube-Kamera, weil Kinder angeblich aufgrund des Tragens von Mund-Nasen-Schutz gestorben seien. Er bezog sich dabei offenbar auch auf einen realen Fall im pfälzischen Wörth, wo ein 13-jähriges Mädchen am 7. September in einem Bus bewusstlos zusammengebrochen war. Sie starb später in einer Karlsruher Klinik. Seit Dienstag ist nun das Ergebnis einer Obduktion öffentlich bekannt. Und so bitter der Fall ist – er hat nichts mit dem Tragen einer Maske zu tun. Das ist die Überzeugung der Staatsanwaltschaft Landau, die den Fall untersuchen ließ.

Dass die Skepsis gegenüber den Corona-Schutzmaßnahmen nicht nur unter Verschwörungstheoretikern, sondern auch in anderen Teilen der Bevölkerung ausgeprägt ist, hat neben vielen anderen Gründen wohl auch damit zu tun, dass die Gefahr für viele Menschen weiter nur sehr abstrakt vorhanden scheint. Das könnte sich ändern, denn bald kennt vielleicht jeder jemanden, der betroffen war oder ist. Am Dienstag starb in Mannheim ein Mann an den Folgen einer Corona-Erkrankung, der sein 50. Lebensjahr noch nicht erreicht hatte. Als der Verfasser dieses Textes am Montag einen 20-jährigen Studenten traf, der monatelang unter den Folgen einer Corona-Erkrankung litt, hat das den Blick auf das eigene Verhalten noch einmal geschärft. Natürlich sind die sogenannten milden Verläufe unter den jüngeren Patienten die Regel, aber auch hier gibt es eben Ausnahmen. Das soll nicht als Panikmache verstanden werden, aber gerade die junge Generation Corona muss dringend besser aufpassen.

