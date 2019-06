Baldur-Garten in Bensheim wächst und gedeiht

Bergstraße.Vor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert gegründet, wächst und gedeiht Baldur-Garten in Bensheim prächtig. Der Onlinehändler für Pflanzen mit Sitz im Stubenwald ist auf Expansionskurs und investiert kräftig.

Geschäftsführer Bernd Koch kündigte im Gespräch mit dieser Zeitung an, dass sich das Unternehmen flächenmäßig verdoppeln möchte – aus den aktuell 30 000 Quadratmetern Betriebsgelände sollen 60 000 werden; idealerweise soll die Ausdehnung natürlich in Bensheim geschehen. Man befinde sich, so Koch im Interview, in „guten Gesprächen“ mit der Stadt. red/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.06.2019