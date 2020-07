Balladen unterm Sonnensegel

Lorsch.Es ist ein Spagat, den das Lorscher Kulturamt mit dem Sommerpark am Benediktinerplatz derzeit meistern will. Einerseits möchte die Stadt Einheimischen und Besuchern auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein gewisses Maß an Kultur und Unterhaltung bieten, andererseits soll die kleine Veranstaltungsfläche aus Infektionsschutzgründen nicht überlaufen werden. Und so werden die Auftritte von Musikern und Künstlern unter den geschmückten Sonnensegeln ganz bewusst nicht beworben. Dennoch hatte sich der Balladenabend von Ursula und Elmar Ullrich unter Kennern wohl herumgesprochen. Rund 40 Zuhörer waren erschienen. kel

