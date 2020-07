Bange Blicke auf das Ausgehviertel Jungbusch

Mannheim.Die Stadt wehrt sich gegen Schilderungen, nach denen es im Mannheimer Ausgehviertel Jungbusch regelmäßig an den Wochenenden zu einer aggressiven Stimmung und Handgreiflichkeiten gegen die Polizei kommen soll.

„Das sind ganz überwiegend nette, friedliche Leute, die zusammen einen Wein trinken und Musik hören“, schilderte Petar Drakul aus dem Referat des Mannheimer Oberbürgermeisters die Situation vor Ort. Jedes Wochenende seien Mitarbeiter von Stadt, Polizei und Ordnungsamt unterwegs, um die Lage im Auge zu behalten. „Viele sind einsichtig, wenn wir sie darauf hinweisen“, so ein Polizeisprecher. Gewaltausbrüche wie in Frankfurt erwartet das Mannheimer Polizeipräsidium zwar nicht. „Mich stört am meisten der immense Solidarisierungseffekt gegen Polizei und Rettungskräfte. Schwierig wird es, wenn das normale Partypublikum durch diese kritische Masse verdrängt wird“, so Polizeipräsident Andreas Stenger. kako/lia

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.07.2020