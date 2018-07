Bangen um einen Spitzenplatz

Anzeige

Fehlheim.Der VfR Fehlheim musste fünf teils namhafte Abgänge hinnehmen und ist sich daher nicht sicher, ob er wieder in der Spitzengruppe der Fußball-Gruppenliga mitmischen kann. Dem stehen vier Neuzugänge gegenüber, denen Trainer Martin Weinbach – er geht immerhin in seine siebte Saison bei den Grünweißen – allesamt den Sprung in die erste Mannschaft zutraut.

Bei der Auslosung zur ersten Runde im Hessenpokal erwischten die Fehlheimer ein gutes Los. Voraussichtlich in der letzten Juli-Woche erwarten sie den Verbandsligisten FV Biebrich. red