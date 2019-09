Banken scheuen Kooperation nicht

Bürstadt/Lampertheim.Die Volksbank Südhessen in Darmstadt und die Sparkasse Worms-Alzey-Ried in Worms schließen eine engere Zusammenarbeit nicht aus. Vor dem Hintergrund des enormen Kostendrucks durch Niedrig- beziehungsweise Negativzinsen sowie die zunehmende Nutzung digitaler Plattformen für das Erledigen einfacher Transaktionen seien kreative Lösungen willkommen, sagten Sprecher beider Häuser auf Anfrage. Gerade in der Fläche sei es womöglich besser, Filialen gemeinsam zu betreiben, als sie wegen mangelnder Rentabilität zu schließen, hieß es. Die Frankfurter Volksbank und die Sparkasse Taunus gehen diesen Weg. mas

