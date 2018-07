BASF investiert Milliarden in China

Anzeige

Ludwigshafen.Die BASF plant eine Rekordinvestition in China. Wie der Ludwigshafener Chemiekonzern gestern mitteilte, will er bis 2030 für rund 8,5 Milliarden Euro einen Verbund-standort in der südchinesischen Provinz Guangdong bauen. Es wäre mit rund 2000 Beschäftigten und weiteren 1000 Angestellten von Zulieferern die drittgrößte Produktionsanlage des Unternehmens und die größte Investition in der Firmengeschichte.

Bislang betreibt die BASF weltweit sechs Verbundstandorte. Die größten befinden sich in Ludwigshafen und im belgischen Antwerpen. Auch in Nanjing in China unterhält das Unternehmen bereits einen solchen Produktionsverbund.

Der neu geplante soll den Süden des Landes versorgen. Nach Angaben des größten Chemiekonzerns der Welt haben sowohl die chinesische Regierung als auch die Regierung der Provinz Guangdong dem Projekt zugestimmt. Eine entsprechende Absichtserklärung haben der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller und Lin Shaochun, Vize-Gouverneur der Provinz Guangdong, gestern in Berlin im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang unterzeichnet.