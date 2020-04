BASF sorgt für Maskenflut

Berlin/Ludwigshafen.Im Kampf gegen das Corona-Virus spendet der Chemiekonzern BASF 101 Millionen Masken dem Staat. Wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Ludwigshafen am Dienstag bekannt gab, wurden die Masken in China gekauft und sollen ab kommender Woche nach Frankfurt geflogen werden. Dort soll die Schutzausrüstung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), in Empfang genommen werden.

100 Millionen der Masken spendet die BASF an den Bund, eine Million erhält Rheinland-Pfalz. Über den Bedarf und die Verteilung der 100 Millionen Masken entscheiden das Bundesgesundheitsministerium sowie die Bundesländer und die Kassenärztlichen Vereinigungen. Bei den bestellten Masken soll es sich um zwei verschiedene Modelle handeln. Beide seien qualitativ so hochwertig, dass sie in Krankenhäusern und Arztpraxen getragen werden können, erklärte ein BASF-Sprecher.

Auch bei den diskutierten Lockerungen der in Deutschland geltenden Corona-Beschränkungen spielen Schutzmasken eine große Rolle.

An diesem Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über mögliche Lockerungen beraten. Mit Spannung wird erwartet, ob sich Bund und Länder auf einen Fahrplan verständigen können, um einschneidende Maßnahmen wie Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen langsam zu lockern. Am Dienstag sah es zunächst nicht danach aus. So will sich Baden-Württemberg für eine Öffnung der Schulen frühestens am 27. April aussprechen.

