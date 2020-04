BASF spendet 101 Millionen Masken

Berlin/Ludwigshafen/Mannheim.Im Kampf gegen das Coronavirus spendet der Chemiekonzern BASF 101 Millionen Schutzmasken an den deutschen Staat. Wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Ludwigshafen am Dienstag bekanntgab, wurden die Masken in China gekauft und sollen ab kommender Woche nach Frankfurt geflogen werden. Dort soll die Schutzausrüstung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), empfangen werden.

100 Millionen der Masken spendet BASF an den Bund, eine Million erhält das Land Rheinland-Pfalz. „Wir nutzen unsere Einkaufsnetzwerke und unsere Logistik in China, um zu helfen“, sagte BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller dieser Redaktion. Das Chemie-Unternehmen übernimmt nicht nur die Kosten für den Einkauf der Masken, sondern finanziert auch deren Transport. Bis Ende Mai soll die Lieferung abgeschlossen sein.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hatte BASF nach eigenen Angaben bereits rund 150 000 Liter Desinfektionsmittel in der Metropolregion Rhein-Neckar und von anderen BASF-Standorten an Kliniken und weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens kostenlos verteilt.

Mundschutz in der Öffentlichkeit?

Über den Bedarf und die Verteilung der 100 Millionen Masken entscheiden das Bundesgesundheitsministerium sowie die Bundesländer und die Kassenärztlichen Vereinigungen.

Bei den bestellten Masken soll es sich um zwei verschiedene Modelle handeln. Beide Modelle seien qualitativ so hochwertig, dass sie in Krankenhäusern und Arztpraxen getragen werden können, erklärte ein BASF-Sprecher auf Nachfrage dieser Redaktion.

Auch bei den diskutierten Lockerungen der in Deutschland geltenden Corona-Beschränkungen spielen Schutzmasken eine große Rolle: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina mit Sitz in Halle an der Saale hatte am Montag für einen „realistischen“ Zeitplan zurück zur Normalität plädiert.

Die Leopoldina nannte allerdings auch zahlreiche Voraussetzungen, bevor das öffentliche Leben wieder normaler verlaufen kann: Die Zahl der Neuinfektionen müsse sich auf niedrigem Niveau stabilisieren. Kliniken bräuchten genug Reserven. Schutzmaßnahmen wie Hygieneverhalten, Abstandsregeln und auch das Tragen von Schutzmasken müssten eingehalten werden. Dann könnten Einzelhandel und Gastgewerbe wieder öffnen, Menschen wieder reisen.

Für den Personenverkehr empfehlen die Wissenschaftler einen Mundschutz. Viele Politiker – unter ihnen auch der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) – werben für das Tragen von Masken.

Gemeinsamer Fahrplan gesucht

An diesem Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über mögliche Lockerungen beraten.

Mit Spannung wird erwartet, ob sich Bund und Länder auf einen gemeinsamen Fahrplan verständigen können, um die einschneidenden Maßnahmen wie Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen langsam zu lockern. Am Dienstag sah es zunächst nicht danach aus. So will sich Baden-Württemberg für eine Öffnung der Schulen frühestens am 27. April aussprechen. (mit dpa)

