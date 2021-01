Bauarbeiten im Zeitplan

Schwetzingen.Der Fahrbahnübergang an der Brücke über die Bahnstrecke Mannheim-Schwetzingen und die Siedlerstraße auf der A 6 bei der Anschlussstelle Schwetzingen Nord/Brühl wird zur Zeit erneuert. Der erste Bauabschnitt ist jetzt erledigt. Die Rampe von der B 535/B 36 in Fahrtrichtung Mannheim ist wieder offen. In der zweiten Bauphase wird nun die andere Seite repariert. Die Arbeiten laufen zum Großteil unter der Brücke ab und liegen ganz prima im Zeitplan, wie unser Reporter bei einem Baustellenbesuch vor Ort sehen konnte.

Die Anwohner im Hirschacker haben sich in den letzten beiden Jahren über eine massive Lärmbelästigung beklagt, weil bei jedem Überqueren der Brücke durch einen Lastzug ein schlagendes Geräusch zu hören war, besonder im Sommer bei geöffneten Fenstern eine Belastung.

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Mai abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 1,1 Millionen Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Die Bauteile der Fahrbahnübergangskonstruktion dienen dazu, die durch Temperaturänderungen bedingten Ausdehnungen auszugleichen. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.01.2021