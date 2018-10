Bauarbeiten starten eher

Die Sanierung der K 67 in Rodau startet bereits ab Montag. © Zelinger

Rodau.Ursprünglich wurde kommuniziert, dass die grundhafte Sanierung der Rodauer Ortsdurchfahrt am 30. Oktober beginnt. Jetzt sollen die Arbeiten aber doch bereits am Montag (15.) starten. An diesem Tag wird zunächst die Baustelle eingerichtet, ab Dienstag ist dann der Abschnitt der Straße „Im Wiesengrund“ zwischen Ortseingang und der Zufahrt „Auf dem Brunnen“ komplett gesperrt. Das teilen die Stadtverwaltung sowie die Landesbehörde Hessen Mobil mit.

Das ursprüngliche Datum sei ein Missverständnis gewesen, so Hessen Mobil. Die Aussage habe sich auf das Kerngebiet von Rodau bezogen, das zunächst nicht von den Arbeiten betroffen sei. Der Verkehr wird ab Dienstag weiträumig umgeleitet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.10.2018