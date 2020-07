Baubeginn für das Seniorenzentrum

Bensheim.Am Montag beginnen die Bauarbeiten für das neue Seniorenzentrum des Caritasverbands an der Rodensteinstraße in Bensheim. Der symbolische Spatenstich mit Vertreten der Stadt und der Caritas fand bereits in dieser Woche statt.

Auf dem ehemaligen DRK-Gelände zwischen Rodenstein- und Herrmannstraße entsteht ein modernes zwei- bis dreigeschossiges Gebäude mit 35 Betreuungsplätzen in drei Hausgemeinschaften sowie sieben Wohneinheiten für betreutes Wohnen. Der Neubau dient der Caritas als Ergänzung und Erweiterung des nur wenige hundert Meter entfernten Seniorenheims Sankt Elisabeth an der Heidelberger Straße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.08.2020