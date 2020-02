Baubeginn für neues Pflegezentrum

Hockenheim.In zwei Jahren sollen die Bewohner in den Neubau des Pflegezentrums Offenloch einziehen können, für den am Dienstag der erste Spatenstich erfolgte. Das 17-Millionen-Euro-Vorhaben entsteht im eigens dafür ausgewiesenen Baugebiet „Biblis IV. Gewann“ auf einer vom Land erworbenen 8500 Quadratmeter großen Fläche.

Der Neubau war nötig geworden, weil die Landesheimbauverordnung nur noch Einzelzimmer zulässt und diese am derzeitigen Standort nicht für alle rund 100 Bewohner eingerichtet werden können. Die Standortsuche hatte sich über Jahre hingezogen, eine Lösung am Reiterplatz war an immissionsschutzrechtlichen Gründen gescheitert. Gegen den jetzigen Bauplatz hatte eine Bürgerinitiative protestiert. müm

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.02.2020