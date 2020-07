Bauer sehen ihre Existenz bedroht

Der Wolf ist wieder im Odenwald aufgetaucht. © dpa

Lautertal.Im Mai sind dem Lauterner Landwirt Tobias Poth drei Schafe gerissen worden. Eine Untersuchung bestätigte den Verdacht, dass ein Wolf die Tiere auf dem Gewissen hat. Poth hat in der Folge mit Bernd Rüblinger vom Team Wolfsmanagement im hessischen Landwirtschafts-Ministerium Kontakt aufgenommen, um seine Bedenken gegen den Schutz des Raubtiers zu schildern. Tierhalter mit kleinen Herden könnten die damit verbundenen Belastungen nicht tragen, in der Folge bestehe das Risiko, dass sie die Bewirtschaftung ihrer Flächen aufgäben. Dann sei entweder die Artenvielfalt in der Natur in Gefahr oder der Staat müsse Firmen dafür bezahlen, die Weiden frei zu halten.

Vom Ministerium wird allerdings darauf verwiesen, dass das Land bereits viel Unterstützung für die Tierhalter bereitstelle. Zudem sei die Rückkehr des Wolfes nach Mitteleuropa ein erklärtes Ziel der Politik und auch in einer EU-Richtlinie niedergelegt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.07.2020