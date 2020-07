Bauern ernten mehr Getreide als befürchtet

Neckar-Bergstraße.Der Winterweizen ist fast komplett geerntet, die Sommerbraugerste soll in Kürze erfolgen. Die Landwirte in der Region sind mitten in der Ernte und zeigen sich mit den Erträgen zufrieden. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Rupert Bach aus Heddesheim. Das gilt allerdings nur für die geerntete Menge und nicht für die damit erzielten Erlöse. Denn der Preis für die Tonne Winterweizen liegt nach Angaben der Landwirte derzeit bei rund 165 Euro pro Tonne. In den vergangenen zehn Jahren betrug der Kurs auf dem Weltmarkt zeitweise bis zu 270 Euro. Davon sind die Bauern derzeit weit entfernt. Für sie lautet die traurige Bilanz deshalb: „Die Erlöse sinken.“ hje

