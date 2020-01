Bauern regen sich auf

Bürstadt.„Der Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen ist in der Region enorm groß – andererseits haben wir hier wertvolle landwirtschaftliche Flächen und können nicht alles zubauen.“ Der Ingenieur Michael Schweiger bringt den Zwiespalt in der Bürstädter Bürgerversammlung auf den Punkt. Rund 80 Gäste verfolgen gespannt seine Präsentation zur Stadtentwicklung. Der Flächenverbrauch regt Naturschützer wie Bauern auf. Diskutiert wird in der Sporthalle von Bobstadt daher emotional.

Die Junglandwirtin Stephanie Friedrich appelliert besonders eindrucksvoll an die Kommunalpolitik, gut über jedes neue Baugebiet nachzudenken. „Wenn ein Acker weg ist, dann ist er das für immer.“ Die vielen Kollegen im Publikum applaudieren der 25-Jährigen sofort. Denn im Bobstädter Langgewann und im Sonneneck in Bürstadt entstehen Bauplätze – und die Landwirte verlieren wieder Felder. Im Publikum sitzen aber auch Bürger, die ein Grundstück kaufen wollen und gespannt auf die Vergabe warten. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020