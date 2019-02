Baugenehmigung für das Bürgerhaus

Bensheim.Die Modernisierung des Bensheimer Bürgerhauses kann weitergehen. Am Freitag übergab Landrat Christian Engelhardt die Baugenehmigung für das 10,96 Millionen Euro teure Großprojekt. In diesem Monat sollen nun die Arbeiten am Dach und an der Fassade beginnen.

Die MEGB als Bauherr rechnet weiterhin mit einer Fertigstellung Ende März 2020 – sofern in den nächsten Monaten alles reibungslos läuft. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.02.2019