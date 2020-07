Bauschutt am Marktplatz wird beseitigt

Am Bensheimer Marktplatz soll der Bau-schutt weggeräumt werden. © Funck

Bensheim.Vom Haus am Markt blieb nur ein Trümmerhaufen, der – gut gesichert hinter Gittern – seit Monaten den oberen Bereich des Bensheimer Marktplatzes verunziert. Weil nicht absehbar war, wann sich in Sachen „Marktplatz der Zukunft“ etwas Zielführendes tut, wuchs in den vergangenen Monaten die Kritik am Bauschutt und am Zustand des Platzes; die Forderungen nach einer provisorischen Lösung wurden lauter.

Zunächst hatte die Stadt ein solches Unternehmen als zu teuer zurückgewiesen: Für die Entsorgung der Trümmer und „eine begehbare Schotterfläche ohne Sitzgelegenheiten“ wurden Kosten von rund 50 000 Euro veranschlagt.

In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag gab es eine große Mehrheit für den Vorstoß der FWG, ergänzt von Anregungen der CDU, die Trümmer zu entsorgen und den Bereich mit möglichst geringem Aufwand herzurichten. Haushaltsgelder, die in diesem Jahr nicht benötigt werden, sollen dafür verwendet werden. Die Kosten sollen gedeckelt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020