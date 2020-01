Bauzeit mit Umwegen

Schwetzingen.Die Sanierung der Karlsruher Straße steht in den Startlöchern, die Gemüter kochen hoch. Denn das Verkehrskonzept verspricht viele Umwege und weite Wege für die Anwohner. Außerdem könnte auch die Parkplatzsuche zu einem Problem werden.

Außerdem müssen einige Straßen in den kommenden eineinhalb Jahren erheblich viele Autos aufnehmen. Durch die Karlsruher Straße fahren nach Berechnung des Ingenieurbüros Hupfer 9000 Fahrzeuge – diese werden nun auf die umliegenden Straßen verteilt. Zwar will die Stadt den Durchgangsverkehr durch weitläufige Umleitungen heraushalten, allerdings fordern die Mitbürger Gleichberechtigung. Die Marstallstraße soll beispielsweise wieder in beide Richtungen geöffnet werden.

Nach der Informationsveranstaltung im Palais Hirsch stand Verkehrsplaner Christoph Hopfer für Fragen und Anregungen bereit. An großen Plakaten konnten sich die Anwohner ein konkretes Bild der Umleitungen machen. nina

