Beamte durchsuchen Haus von Studentenverbindung

Das Verbindungshaus am Schloss ist nun geschlossen. © Philipp Rothe

Heidelberg.Sie sollen den 25 Jahre alten Studenten antisemitisch beschimpft, mit Geldmünzen beworfen und mit Gürteln geschlagen haben: Die Heidelberger Staatsanwaltschaft und die Abteilung Staatsschutz des Mannheimer Polizeipräsidiums ermitteln gegen acht Personen aus dem Umfeld der Heidelberger Burschenschaft Normannia. Ein Vorwurf unter anderem: gefährliche Körperverletzung.

Das mutmaßliche Opfer hatte am 29. August Anzeige erstattet. Der Student gab an, in der Nacht zuvor ein Fest der 130 Jahre alten Burschenschaft Normannia im schlossnahen Anwesen der Verbindung besucht zu haben. Dort habe man den 25-Jährigen wegen seiner jüdischen Vorfahren beleidigt und mit Gürteln gegen Beine und Rücken geschlagen.

Bei einer Durchsuchung fanden und sicherten die Beamten nach Mitteilung eines Sprechers „umfassendes Beweismaterial“. Insgesamt seien bis Dienstag 27 Personen ermittelt worden, die bei dem Fest dabei waren. Acht Anwesende sollen sich an der Beleidigung und Misshandlung beteiligt haben.

Nicht nur in der Universitätsstadt am Neckar, sondern auch im Saarland und in Nordrhein-Westfalen sollen die Ermittler Zeugen befragt haben, da sich offenbar Vertreter mehrerer Verbindungen in dem Haus in der Nähe des Heidelberger Schlosses getroffen hatten. Derweil hat die Normannia laut einem Hinweis auf ihrer Internetseite ihr Verbindungsleben abgebrochen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020