Bedarf für 10 600 zusätzliche Lehrer

Stuttgart.In Baden-Württemberg sind 10 600 zusätzliche Lehrer bis 2030 erforderlich. Das ergibt sich aus einer langfristigen Modellrechnung, die Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im Interview mit dieser Zeitung vorgestellt hat. „Auf der Basis der heutigen Erkenntnisse haben wir ermittelt, dass in Baden-Württemberg bis 2030 insgesamt 10 600 Lehrerstellen zusätzlich benötigt werden“, sagte die CDU-Politikerin. Gut die Hälfte des Mehrbedarfs ergebe sich aus den steigenden Schülerzahlen. Für die Prognose hat das Kultusministerium erstmals die Entwicklung des Lehrerbedarfs von 2020 bis 2030 langfristig berechnet. Eine solche Planung sei bundesweit einmalig, hieß es. Zuletzt waren in Baden-Württemberg rund 130 000 Lehrer an allgemeinen und beruflichen Schulen beschäftigt.

Die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßte den Vorstoß Eisenmanns. pre

