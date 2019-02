Beetz gibt Garantie

Bernd Beetz beim Testspiel des SVW am Samstag in Side. © Dedepress

Side.Waldhof-Präsident und Mäzen Bernd Beetz blickt optimistisch auf die restliche Rückrunde des Tabellenführers in der Fußball-Regionalliga Südwest. „Ich glaube, die Chance war noch nie so groß wie jetzt“, sagte der 68-Jährige im türkischen Trainingslager des SVW im Gespräch mit dieser Zeitung und setzt auf den ersehnten Sprung in die Dritte Liga. Diese kann in diesem Jahr erstmals ohne Relegationsspiele erreicht werden.

Auch wirtschaftlich sieht der Hauptgeldgeber den Verein gerüstet. „Wir können das darstellen“, sagte Beetz trotz der zuletzt roten Zahlen und sicherte zu, dem Club weiter finanzielle Sicherheit geben zu wollen. Im Streit um die Wiedereröffnung der Otto-Siffling-Tribüne forderte Beetz dazu auf, das Wohl des gesamten Vereins zu sehen. th

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.02.2019