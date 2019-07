Beetz stellt Ansprüche

SVW-Präsident Bernd Beetz will mittelfristig in die 2. Liga. © Binder

Mannheim.Bernd Beetz, Präsident und Mäzen des Fußball-Drittligisten SV Waldhof, hat im Interview mit dieser Zeitung ambitionierte sportliche Ziele formuliert. „Wir haben einen Etat in der Mitte der Liga, deshalb muss ich von meinen Sportlern und dem Management auch erwarten, dass das in den entsprechenden Tabellenplatz umgesetzt wird“, sagte der 68-Jährige.

Der Aufstieg in die 2. Liga sei allerdings „eher eine Vision“ für die kommenden Jahre, so Beetz. Zunächst gelte es, sich in der 3. Liga zu etablieren. Nach dem Aufstieg hatte der Investor das Erreichen eines einstelligen Platzes als seinen Wunsch für die erste Saison im Profifußball seit 16 Jahren ausgegeben. alex/th

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019