Beetz will Präsident werden

Mannheim.Spektakuläre Wende beim SV Waldhof Mannheim: Rund drei Wochen nach dem Rücktritt des bisherigen Präsidiums um Klaus-Rüdiger Geschwill erklärte Mäzen Bernd Beetz (Bild), dass er für das Amt des Waldhof-Präsidenten zur Verfügung steht. Am 28. November will er sich auf der Mitgliederversammlung zur Wahl stellen. Ihm zur Seite stehen will der Aufsichtsratschef des Hauptvereins, Stefan Höß.

Unterdessen fällt heute in der Debatte über Investitionen ins Carl-Benz-Stadions eine Vorentscheidung. Der Mannheimer Hauptausschuss stimmt darüber ab, ob die Kommune insgesamt rund 2,4 Millionen Euro in die Ausstattung der Arena stecken soll, in der der SV Waldhof seine Spiele austrägt. Es geht dabei auch um eine moderne Videoüberwachung. bro/th (Bild: Pix)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018