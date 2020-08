Beginn des Ludwigshafener Filmfestivals als Zeichen der Hoffnung

Das Festival des deutschen Films beginnt in Ludwigshafen. Oder doch nicht? Was auf der Parkinsel seinen Anfang nimmt, zunächst nur für Unterstützer und geladene Gäste und tags darauf auch fürs allgemeine Publikum, ist kein Festival wie gewohnt. Das kann es in einem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr auch gar nicht sein. Festivalintendant Michael Kötz spricht mit gutem Grund von „Notausgabe“. Immerhin: Zwei Freiluftkinos besetzen zur gewohnten Zeit den gewohnten Ort, neue Filme sind zu sehen. Und im Internet wurde eine Auswahl älterer Festivalbeiträge zusammengestellt, die zum Wiedersehen einlädt. Keine Premieren, keine prominenten Gäste aus der Filmbranche gibt es, und die Besucherzahl wird um ein Vielfaches hinter der Rekordmarke von 120 000 Besuchern zurückbleiben.

Das ist bedauerlich, aber zwangsläufig, weil besonderen Umständen geschuldet. Ein Hoffnungszeichen setzt dieses Notkonzept indes gleichwohl. Denn hier wird allein schon durch die Präsenz nachdrücklich auf die Bedeutung von Kunst und Kultur hingewiesen, die längst noch nicht wieder ihren gebührenden Raum im öffentlichen Leben einnehmen können. Ihr Wert, ihre Notwendigkeit insgesamt werden am Beispiel des Kinos unterstrichen. Und diese Bedeutung bestätigen die Besucher, die trotz widriger Umstände auf die Parkinsel kommen – oder wenigstens die Filmauswahl im Internet goutieren. Schon deshalb lohnt sich ein Besuch auch in diesem Jahr.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020