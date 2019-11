Behelfsbrücke an der A 5 bei Heppenheim eingesetzt

Heppenheim.Die alte Autobahnbahnbrücke an der Anschlussstelle der A 5 bei Heppenheim ist so marode, dass sie in wenigen Tagen abgerissen wird, um an gleicher Stelle Platz für einen Neubau zu bekommen. Bis all dies abgeschlossen ist, wird noch einige Zeit vergehen. Damit der Verkehr über die B 460 trotzdem weiterrollen kann, wurde am Wochenende zu nächtlicher Stunde eine Behelfsbrücke eingesetzt. Die Arbeiten liefen sowohl von Freitag auf Samstag als auch von Samstag auf Sonntag. Was dabei geleistet werden musste, legt den Vergleich mit dem Einfädeln eines Fadens in eine Nadel nahe: Millimeterarbeit also, im Fall der Brücke aber im Super-XXL-Format. Dennoch liefen die Arbeiten völlig unaufgeregt ab. red/BILD: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.11.2019