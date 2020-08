Behörden gendern

Mannheim.Die Stadtverwaltungen in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen nutzen in ihrem Schriftverkehr vermehrt gendersensible Sprache. Das ergab eine Umfrage dieser Redaktion unter den Behörden. Ein Leitfaden für die Stuttgarter Stadtverwaltung – mit Empfehlungen, wie Sprache im Rathaus geschlechtergerechter werden kann – hatte Anfang der Woche teilweise für Kritik gesorgt (wir berichteten).

Bislang war es üblich, im generischen Maskulinum – also der männlichen Form – zu schreiben und Frauen „mitzumeinen“. Gesellschaftliche Debatten um Gleichberechtigung, Vielfalt und das dritte Geschlecht haben auch für Sprache sensibilisiert. Inzwischen schreiben viele Verwaltungen die Menschen in ihrer Stadt beispielsweise als „Bürger*innen“ an. „Der Genderstern soll alle Geschlechter und Identitäten sichtbar machen“, erklärt eine Sprecherin aus Ludwigshafen. In Mannheim bemüht man sich den Angaben nach vor allem um genderneutrale Formen. Das sind beispielsweise Begriffe wie Mitarbeitende.

Leitfäden in Arbeit

Aus Sicht von Henning Lobin, Wissenschaftlichem Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS), kommen die Behörden damit ihrer Rolle nach, der gesellschaftlichen Diversität gerecht zu werden – vor allem, wenn sie Bürgerinnen und Bürger direkt ansprechen.

Während es in Ludwigshafen bereits seit dem vergangenen Jahr einen Leitfaden zur gendergerechten Sprache für die Mitarbeitenden der Verwaltung gibt, werden derartige Richtlinien in Mannheim gerade erarbeitet. Auch in Heidelberg soll sich eine Arbeitsgruppe mit Empfehlungen beschäftigen. akj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020