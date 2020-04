Bei Fieber zur Ambulanz

Schwetzingen.Eine Art Schutzwall für die Krankenhäuser der Region haben die „ze:roPraxen“ in Kooperation mit den Ärztenetzen Schwetzingen und Hockenheim in Schwetzingen „errichtet“: Ab diesem Mittwoch gibt es dort eine zentrale Fieberambulanz für den südwestlichen Rhein-Neckar-Kreis.

Diese Fieberambulanz befindet sich am neuen Messplatz in Schwetzingen in den ehemaligen Räumlichkeiten des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, Markgrafenstraße 2/9. Ärzte werden hier ab diesem Mittwoch Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion oder mit fieberhaften Infekten untersuchen und behandeln. Dadurch sollen niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser entlastet werden. Die Stadt Schwetzingen stellt die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung.

Um das Patientenaufkommen in der Fieberambulanz besser zu steuern, erfolgt die Behandlung ausschließlich nach Terminvergabe. Patienten mit Infektsymptomen wenden sich zuerst telefonisch an ihren Hausarzt. Dieser koordiniert dann einen Termin mit der Fieberambulanz. Außerhalb der Sprechzeiten sowie samstags können sich Patienten an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117 wenden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020