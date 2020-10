Bei Kita-Neubauten drängt die Zeit

Einhausen.Die Zeit drängt: In den kommenden Jahren werden unter anderem wegen des großen Neubaugebiets Im Knippel die Kinderzahlen in Einhausen steigen. Die Gemeinde braucht dringend mehr Betreuungsplätze für den Nachwuchs. Der Bau von zwei neuen Kitas hat sich aber wegen bislang nicht bewilligter Zuschüsse verzögert. Um dennoch halbwegs im Zeitplan bleiben zu können, könnte Viernheim als Vorbild dienen. Dort soll Anfang November nach gerade mal einem Jahr Planungs- und Bauzeit eine Kita in Modulbauweise eröffnet werden. Der Einhäuser Bauausschuss hat sich das Verfahren vor Ort erklären lassen und die Räumlichkeiten in Augenschein genommen.

Die CDU hat das überzeugt. Die Christdemokraten wollen jetzt ein entsprechendes Projekt in die Wege leiten. Bei einer Auftragsvergabe Anfang 2021 könnte eine erste neue Kita bereits im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020