Bei Surtec droht Kurzarbeit

Zwingenberg/Bensheim.Bei der Surtec GmbH, einem Unternehmen des Weinheimer Freudenberg Konzerns, wird derzeit die Einführung von Kurzarbeit an den Standorten Zwingenberg und Bensheim geprüft. Das sagte eine Sprecherin von Freudenberg dieser Zeitung. Die Kurzarbeit solle jedoch so kurz wie möglich ausfallen und werde je nach Situation im Markt eingeführt. Surtec-Chef Carsten Grünke will die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Standorte an der Bergstraße so gering wie möglich halten. Gleichwohl spüre das Unternehmen den Nachfragerückgang von Kunden aus der Automobilindustrie. Im vergangenen Jahr waren bei Surtec an den beiden Standorten an der Bergstraße 133 Mitarbeiter beschäftigt, einer mehr als im Vorjahr. mir

Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.04.2020