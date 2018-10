Beide Fahrerinnen schwer verletzt

Waghäusel.Bei einem schweren Kreuzungsunfall im Industriegebiet von Wiesental wurden am Montagabend zwei Frauen schwer verletzt. Ein Pkw wurde 50 Meter weit ins Feld geschleudert. Ein weiterer blieb total beschädigt auf der Kreuzung stehen. Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz an der regennassen Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr die erst 18-jährige Fahrerin eines roten Citroen Saxo die Mannheimer Straße von Wiesental kommend. An der Kreuzung zur Verbindungsstraße L 560 und dem Kreisel in Richtung Industriegebiet missachtete die Fahrerin des Citroen Saxo vermutlich die Vorfahrt eines auf der Verbindungsstrecke fahrenden Mercedes Kombi, der ebenfalls von einer Fahrerin gesteuert wurde.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Citroen. Der Mercedes krachte frontal in die Fahrerseite des Kleinwagens. Der Citroen wurde durch den Aufprall meterweit in den Straßengraben geschleudert und kam schließlich abseits der Straße inmitten des angrenzenden Feldes zum Stehen. Der Mercedes blieb stark beschädigt auf der Kreuzung stehen.

THW kam zufällig vorbei

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an die Einsatzstelle aus. Das Technische Hilfswerk (THW) des Ortsvereins Oberhausen-Rheinhausen, das mit Fahrzeugen zufällig an der Einsatzstelle vorbeikam, leuchtete die Unfallstelle großräumig für die Rettungsarbeiten aus. Der Rettungsdienst, welcher mit mehreren Rettungswagen vor Ort war, brachte die zwei Fahrerinnen mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken. Auch die örtlichen DRK-Bereitschaften Waghäusel und Kirrlach waren mit mehreren Helfern vor Ort geeilt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Autos mussten abgeschleppt und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden. Zumindest am Saxo entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 13 000 Euro geschätzt. Die Polizei war mit drei Streifen vor Ort. zg

