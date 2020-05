Beide Seiten äußern Kritik

Die Anlage der Feudenheimer Kleingärtner. © Christoph Blüthner

Mannheim.Die Stadt muss ehrlicher im Umgang mit den Kleingärtnern werden und professioneller arbeiten. Das sagte Bernd Schuler, Vorsitzender des Kleingartenvereins Mannheim-Feudenheim, in einer von dieser Redaktion initiierten und moderierten Diskussion um den geplanten Radschnellweg durch die Feudenheimer Au. Sein Gegenüber in der rund 40-minütigen Telefonschalte war der Geschäftsführer der Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft, Michael Schnellbach. Er kritisierte, dass Mitglieder des Vereins in der Vergangenheit „auf zwei Hochzeiten tanzten“ und Vereinbarungen zwischen Buga-Gesellschaft und Vereinsvorstand „torpedierten“. Gegen Ende des Gesprächs wurde der Ton versöhnlicher. „Ich würde mich freuen, wenn wir die Kleingärtner auf dem Weg zur Buga 2023 mitnehmen könnten“, sagte Schnellbach. stp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020