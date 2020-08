Belarus steht auf

Minsk.Immer brutaler geht der Machtapparat von Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus gegen Bürger vor. Doch die größten Proteste in der Geschichte des autoritär geführten Landes gegen Wahlfälschungen reißen nicht ab. Bei der zweiten Protestnacht gegen Manipulationen bei der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) sind wieder Tausende Menschen festgenommen worden. Landesweit werde gegen mehr als 2000 weitere Demonstranten ermittelt, teilte das Innenministerium in Minsk der Staatsagentur Belta zufolge mit. 20 Sicherheitskräfte seien verletzt worden. Die Oppositionelle und Lukaschenkos Gegenkandidatin, Swetlana Tichanowskaja, hat sich im Nachbarland Litauen in Sicherheit gebracht. dpa (BILD: Action Press)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020