Bensheim erleben

Bensheim.25 000 Euro hat das Bensheimer Bürgernetzwerk zur Verfügung, um mit verschiedenen Aktionen einen Ausblick auf die mögliche Zukunft der Innenstadt zu geben. Das Geld stammt aus dem Landeswettbewerb „Ab in die Mitte“ sowie einem daran geknüpften städtischen Zuschuss.

Geplant ist unter anderem, die Lauter an zwei Tagen mit einer dezenten Beleuchtung in Szene zu setzen – und zwar zwischen Stadtmühle und Rinnentor. Für die Aktivisten stehen jedoch nicht einzelne Events im Vordergrund. Sie wollen den Bensheimern zeigen, mit welchen Bausteinen man ihr Zentrum attraktiver gestalten und zukunftssicherer machen kann. Mit dem Slogan „Bensheim er-leben“ will man die Innenstadt in eine Begegnungsstätte mit Wohlfühlfaktor verwandeln. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.04.2019