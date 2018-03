Bensheim: Eysoldt-Preis für Sophie Rois

Anzeige

Bensheim.Schauspielerin Sophie Rois wurde am Samstag im Bensheimer Parktheater mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet – einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum. Die Jury würdigte Rois für ihre Rolle als Hexe in Goethes „Faust“ an der Berliner Volksbühne. Ihre leidenschaftliche Dankesrede wurde von den Gästen mit starkem Beifall kommentiert. Der mit 5000 Euro dotierte Kurt-Hübner-Regiepreis ging an Nora Abdel-Maksoud. Unser Bild von der Verleihung zeigt Bürgermeister Rolf Richter (von links), Laudator Dr. Thomas Oberender, Sophie Rois und Professor Hans-Jürgen Drescher. red/Bild: Funck