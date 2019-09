Bensheim ganz im Zeichen der Briefmarke

Bensheim.Noch bis morgen dreht sich in Bensheim (fast) alles um die Briefmarke. Beim Deutschen Philatelistentag kommen Sammler aus der ganzen Bundesrepublik an der Bergstraße zusammen.

Doch auch für Laien ist die Veranstaltung in der Weststadthalle einen Besuch wert: Ein interessantes Programm mit vielen Ausstellungen und Vorträgen spricht junge und ältere Besucher an. Das Thema Comics in seinen vielfältigen Facetten steht beim Nachwuchs im Mittelpunkt. Beim 116. Philatelistentag ist auch die Deutsche Post AG mit vier Mitarbeitern in der Weststadthalle präsent (unser Bild). Hier gibt es die anlässlich der Großveranstaltung neu herausgegebenen Sonderstempel sowie alle in den vergangenen zwei Jahren erschienenen Sondermarken der Post. red/Bild: Zelinger

