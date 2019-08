Bensheim schafft Straßenbeiträge ab

Bensheim.In Bensheim sollen die Anlieger bei der Sanierung ihrer Straße nicht länger zu Kasse gebeten werden. Im Haupt- und Finanzausschuss sprachen sich am Donnerstag Kommunalpolitiker aller Fraktionen für die Abschaffung der Straßenbeiträge aus.

Ein entsprechender Grundsatzbeschluss soll in der Stadtverordnetenversammlung am 12. September gefasst werden. Zu klären wäre noch, ob die Satzung rückwirkend zum Juni 2018 oder erst zum 1. Januar 2020 aufgehoben wird. Gedanken müssen sich Kommunalpolitik und Verwaltung außerdem machen, wie die Mindereinnahmen in den nächsten Jahren gegenfinanziert werden können. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 31.08.2019