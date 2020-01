Bensheim wird Standort des MINT-Zentrums Südhessen

Bergstraße.Das neue MINT-Zentrum Südhessen soll in Bensheim errichtet werden. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und genau um diese Themenkreise soll es in dem Zentrum gehen, das nach ersten Architektenentwürfen so aussehen könnte, wie es die obige Zeichnung zeigt. In dem Gebäude am Berliner Ring in direkter Nachbarschaft zur Geschwister-Scholl-Schule sollen junge Menschen unter Anleitung von Lehrern, aber auch außerschulischem Fachpersonal, die Möglichkeit haben, zu experimentieren und auf Entdeckungsreise in den MINT-Fächern zu gehen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben jetzt Landrat Engelhardt und Kultusminister Lorz unterzeichnet. red/BILD: Kreis Bergstraße

